Rimini Calcio, il centravanti ma si cercano anche i due portieri: ecco i nomi

Secondo radiomercato, il titolare sarà Edoardo Roberto, ex Vigor Senigallia

Il Rimini si avvicina al centravanti, Lorenzo Carmona, ma il ds Tamai è al lavoro anche su un altro ruolo chiave: quello del portiere. I rumors di mercato danno come titolare Edoardo Roberto, 23enne portiere originario di Senigallia, che ha 71 presenze in D totalizzate con le maglie di Luparense e Vigor Senigallia. In un primo momento il ds aveva pensato al veterano Pazzini, che però si è accasato al Tropical Coriano. Per il ruolo di secondo in pole position c'è il 27enne Alex Passaniti, svincolato dalla Virtus Acquaviva, cresciuto nelle giovanili biancorosse. Ha giocato con Marignanese, Sammaurese, United Riccione. Un altro nome in orbita Rimini, per il ruolo di vice, è Matteo Renzetti, cresciuto nelle giovanili del San Marino. Nella scorsa stagione è stato protagonista in Promozione tra i pali del Novafeltria: ha vinto coppa Minetti, i playoff del proprio girone, ed è stato finalista del playoff regionale. È attualmente senza contratto Giacomo Venturini, classe 2004, riminese che ha una notevole esperienza in D: 74 presenze tra Nocerina, Cjarlins Muzane e Ravenna, ma forse l'estremo difensore sta cercando squadra in D. A Tamai sarebbe stato proposto anche il 28enne cattolichino Mattia Valentini, ex Pistoiese.