Rimini Calcio, il Comune concede il Neri per gli allenamenti

Ma il contenzioso al Tar va avanti

L’Amministrazione comunale di Rimini ha concesso lo stadio Neri per gli allenamenti da domani e per la settimana, così come richiesto oggi dalla società, mentre erano già stati i concessi i campi “di quartiere” per consentire la preparazione delle formazioni giovanili. Ad oggi sono stati richiesti dalla società il campo di San Vito per le formazioni under 17, under 16 e under 15, per la squadra femminile. Visto il taglio al settore giovanile, è stata anche comunicata la rinuncia all'utilizzo di alcuni dei campi precedentemente prelazionati.

Per ciò che concerne le prossime gare casalinghe, il Comune di Rimini non intende arretrare, per cui la Building, prima del giudizio di merito del Tar, dovrà presentare altri ricorsi per la sospensiva, per disputare le gare con Forlì e Arezzo.