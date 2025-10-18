Rimini Calcio: il giovane Mattia Mini operato ai legamenti

L'intervento, effettuato dall’équipe medica guidata dal Prof. Fravesini, è perfettamente riuscita

Il calciatore del Rimini Calcio Mattia Mini è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’operazione, eseguita dall’équipe medica guidata dal Prof. Fravesini, è perfettamente riuscita.

La società desidera esprimere un sincero ringraziamento al Professore e al suo staff per l’eccellente lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata.

Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo, seguito passo dopo passo dallo staff medico biancorosso.

Il club, i compagni e tutto l’ambiente si stringono a Mattia, certi che la sua determinazione e il suo carattere saranno la chiave per un pronto ritorno in campo.