Rimini Calcio, il portavoce annuncia: "Settimana prossima parlerà il presidente"

La Building Company "batte" un colpo sui social: "Stiamo facendo lavoro silenzioso per risolvere tutti i disastri antecedentemente fatti"

Continua il clima di grande incertezza attorno al Rimini Calcio. Si avvicina infatti l'inizio del campionato - il 23 agosto al Neri è atteso il Gubbio - ma le nubi non si sono diradate. Anche nel gruppo squadra si registra grande preoccupazione e alla nuova proprietà, la Building Company, è stato chiesto il pagamento della mensilità di luglio anche come gesto dimostrativo. La richiesta al momento è caduta nel vuoto. Entro le 24 di oggi (giovedì 14 agosto) la società dovrà rispondere a tutte le richieste avanzate dal sindaco di Rimini, che in caso contrario potrebbe anche prendere una decisione drastica che segnerebbe probabilmente la fine del Rimini Calcio: non concedere il Romeo Neri, costringendo la squadra a trovare un campo omologato per la C in tempi veramente brevi. Nel contempo, dopo 24 ore di silenzio, Figc e Lega Pro hanno risposto presenti all'appello del primo cittadino riminese. Il silenzio invece della Building Company viene rotto sui social da Antonio Terranova, prima qualificatosi come vicepresidente, oggi invece come portavoce del presidente. In un commento sulla pagina del Rimini Fc, Terranova parla di "lavoro silenzioso e importante" per risolvere "tutti i disastri antecedentemente fatti" e prova a rassicurare. Il presidente Eddy Siniscalchi è atteso a Rimini nella prossima settimana e parlerà a staff e gruppo squadra. Poi si rapporterà con l'amministrazione comunale. "Le pressioni non ci fanno paura, sono stimolo a dare di più - dice Terranova - e faremo bene, ma certe cose vanno fatte per bene e in modo impeccabile". Infine l'annuncio: "Il presidente sarà da voi settimana prossima per la grande conferenza stampa e presentazione alla splendida città di Rimini". (ri. gia).