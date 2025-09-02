Rimini Calcio, il riepilogo dei movimenti di mercato

Al momento in entrata risultano solo Ballarini, Moray e Asmussen

di Riccardo Giannini

Il Rimini chiude il calciomercato con 5 acquisti. Dopo il portiere Gagliano (2006), ingaggiato con un contratto da volontario e già sceso in campo, e l'attaccante D'Agostini (2007), i ieri sono stati depositati i contratti del centrocampista Ballarini (2001) e dei due giovani provenienti da Empoli in prestito secco, il difensore Moray (2006) e il centrocampista Asmussen (2005). Anche Ballarini, lo scorso gennaio approdato alla Lucchese, arriva in Riviera in prestito secco: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito Marco Ballarini al Rimini. In bocca al lupo Marco" , la stringata nota della società friulana.

In uscita è stata quasi del tutto smantellata la squadra dello scorso anno. Prima del passaggio dalla Ds Sport Benefiti alla Buidling Company, a lasciare è stato Colombi, ceduto alla Virtus Entella in B. Gorelli ha rescisso per accasarsi alla Pianese, rescissione anche per Linas Megelaitis. Langella è stato ceduto a costo zero al Cosenza, stessa formula per le cessioni di Lombardi, Garetto e Falbo, che vestiranno rispettivamente le maglie di Albinoleffe, Ternana e Ravenna. Accursi è in D al Fossombrone, Ubaldi ha rescisso e si è accasato alla Cavese. Cessioni a titolo definitivo e onerose quelle di Jallow alla Fiorentina (giocherà nella primavera) e di Parigi a Latina: secondo transfermarkt.it, per una cifra totale di 550.000 euro (150.000 Jallow, 400.000 Parigi). Hanno lasciato Rimini anche gli svincolati Ferretti, Semeraro e Cernigoi, più i giocatori in prestito. Cioffi dal Napoli è stato mandato in prestito a Livorno, Cinquegrano milita nell'Under 23 dell'Inter, Malagrida e Conti sono rimasti alla Samp in B. Leonardi invece è stato girato alla Ternana. Gagliano giocherà con Parigi al Latina.