Rimini Calcio, il sindaco ribadisce: "Grandi gruppi interessati? Notizie infondate. Situazione preoccupante"

Il primo cittadino: "Abbiamo monitorato fino ad oggi e continueremo a farlo insieme a tutte le autorità preposte"

"Non ho informazioni in merito sul Rimini. In questi mesi c'è stata un'incomunicabilità totale con la Building Company". Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi e di Capodanno, sulla cessione del Rimini Calcio dalla Building Company all'imprenditore Nicola Di Matteo. "Ho letto questo comunicato - dice il primo cittadino - cercherò di capire di più e meglio di cosa si potrà concretizzare nei prossimi giorni. Siamo davanti a una situazione preoccupante, lo è da tempo, lo è diventata di più, l'aspetto sportivo purtroppo ormai è passato in secondo piano, abbiamo letto tante cose in questi giorni, grandissimi gruppi economici interessati a Rimini, insomma cose che poi si sono rivelate puntualmente infondate e adesso c'è quest'ultimo colpo di scena che vorremmo monitorare al meglio perché l'interesse è salvaguardare il patrimonio della Rimini Calcio". Il sindaco ribadisce quindi quanto riferito in Consiglio Comunale: l'insussistenza di trattative, salvo quella che appunto ha poi portato la Building a cedere a Nicola Di Matteo, che in Romagna ha lasciato pessimi ricordi a Imola. Il primo cittadino, chiamato anche in causa dai tifosi sui social, ha riferito: "La situazione non è sicuramente semplice. Diciamo che abbiamo monitorato fino ad oggi e continueremo a farlo insieme a tutte le autorità preposte". Per poi ribadire, sulla nuova proprietà: "Non li conosco, ho letto alcune cose e in merito a quello che ho letto vedremo le valutazioni da farsi".