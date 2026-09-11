Rimini Calcio, Ivano Falzetti entra nel Cda: 'Progetto ambizioso ed entusiasmante'

Si tratta di un imprenditore importnate nel settore del turismo. Ha alberghi a Rimini e a capo di 6tour.com, u portale dedicato alle Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator

Il Rimini Calcio ha un nuoco socio (e altri due, del territorio, sono in rampa di lancio). Si tratta di Ivano Falzetti (sabato 19 festeggerà i 62 anni), imprenditore marchigiano del turismo: è titolare di strutture alberghiere e di 6tour.com, un portale dedicato alle Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator, attraverso il quale vengono offerti oltre 2,5 milioni di strutture alberghiere in tutto il mondo, che collabora con circa diecimila agenzie a livello internazionale. Quest’anno la nostra attività celebra il 25 anni di attività. E’ il secondo gruppo dopo Alpitour.

"Un vero colpo di mercato tanto più che si tratta di un personaggio che ha esperienze nel mondo del calcio” esclama Massimiliano Alvisi mentre il presidente Marco Lombardi spiega che l’allargamento della base societaria è vitale nella prospettiva di medio termine.

"Nel 2001, quando abbiamo iniziato, lavoravamo sul territorio di Rimini organizzando tour per turisti provenienti dall’ex Unione Sovietica. Nel 2008 abbiamo poi deciso di investire nel settore immobiliare, acquistando due strutture alberghiere. Per questo motivo considero Rimini, a tutti gli effetti, una città alla quale sono particolarmente legato e nella quale mi sento in parte riminese – spiega Falzetti - . Lo scorso 30 giugno 2026 avevo terminato una bella esperienza nel mondo del calcio della mia città natale, Camerino, ricoprendo il ruolo di presidente fino alla scorsa stagione. Al termine del mio mandato avevo deciso di prendermi un anno sabbatico e di vivere il calcio semplicemente da spettatore”.

E poi che è successo?

“Circa tre settimane fa, durante una conversazione con alcuni conoscenti, è emerso il tema del Rimini Calcio e del bel lavoro che la nuova dirigenza sta portando avanti. Nel giro di pochi giorni c’è stato un incontro con il Consiglio di Amministrazione del club, durante il quale mi è stato presentato il progetto. Devo dire che si tratta di un progetto molto ambizioso ed entusiasmante, nel quale ho riconosciuto fin da subito grandi potenzialità. Credo, infatti, che il Rimini Calcio possa rappresentare un’importante vetrina per la città e uno strumento capace di creare entusiasmo, appartenenza e aggregazione. Il progetto si fonda su alcuni obiettivi fondamentali: il risultato sportivo, l’aggregazione e la professionalità, attraverso un’attenta pianificazione, cosa fondamentale per raggiungere determinati risultati. È un’impostazione che mi ha coinvolto fin dal primo momento e alla quale ho deciso di dare la mia massima fiducia”.

Intanto gli abbonamenti hanno superato quota 3500 .

Riguardo alla trasferta di Santarcangelo e al caro biglietti, l'ad Alvisi commenta: "Siamo assolutamente vicini ai tifosi, abbiamo esposto il nostro punto di vista al Santarcangelo Calcio. Ognuno fa quello che vuole in casa sua, ma non vorremmo sicuramente avvallare l'idea che arriva il Rimini e il prezzo del biglietto si alza. Rimini non è un limone da spremere. Il prezzo equo sarebbe di 10 euro. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per trovare una soluzione, spero che alzare i prezzi per il Rimini non diventi una moda".