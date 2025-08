Rimini Calcio, si torna al vecchio logo: la decisione della nuova proprietà

La presidente Scarcella: ""Rafforziamo il nostro impegno a costruire un futuro che affondi le radici nella tradizione"

Il Rimini torna al suo vecchio stemma, come richiesto dalla tifoseria: lo annuncia la nuova proprietà, la Building Company, che evidenzia: "Il ritorno al vecchio stemma non è soltanto una scelta grafica o estetica, ma un atto di rispetto verso la storia, le radici e il senso di appartenenza che lega i colori biancorossi alla città di Rimini". Il simbolo, prosegue la nota, "racchiude i valori, la passione e l’orgoglio di intere generazioni di tifosi, unendo in un solo segno la squadra, la comunità e il territorio. È un logo che parla di Rimini, della sua gente, delle sue sfide e dei suoi sogni".



“Con questo gesto - aggiunge la patron Giusy Anna Scarcella - la società intende rafforzare il proprio impegno a costruire un futuro che affondi le radici nella tradizione, nell’identità condivisa e nel senso profondo di appartenenza che ha sempre contraddistinto il popolo biancorosso".