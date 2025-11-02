Rimini Calcio, la società: "Adesso entra l'investitore, poi la cessione"

La Building Company parla di "Importante gruppo interessato all'acquisizione"

Il Rimini fa chiarezza (o prova..), dopo le parole di ieri sera di capitan Bellodi in conferenza stampa. Nei prossimi giorni entrerà in società un nuovo investitore, poi il Rimini verrà venduto "a un importante gruppo interessato all'acquisizione", si legge nella nota. Non sono precisate le tempistiche, a parte il riferimento all'ingresso in società dell'investitore ("Entro pochi giorni"). Il gruppo interessato al Rimini, riferisce la Building, chiede prima al club di sistemarsi, partendo dalla liquidazione di Alfredo Rota. Il nuovo investitore - secondo quanto riferito dall'attuale proprietà biancorossa - porterà capitali freschi che in primis serviranno proprio a sistemare la questione delle quote sequestrate da Rota, in modo da esaurire il controllo dell'amministratore Buscemi. Verrà messa mano all'organigramma e Stefano Giammarioli sarà sostituito da una nuova figura di riferimento, un nuovo amministratore delegato. La Building precisa infine: "Rispetto alle precedenti trattative e agli incontri avuti, questa soluzione si è rivelata l’unica realmente percorribile per consentire alla società di proseguire regolarmente la propria attività e porre le basi per un futuro solido e credibile".

La nota del Rimini Fc

La società Rimini Football Club S.r.l., comunica che entro pochi giorni farà il suo ingresso in società un nuovo investitore, con l’obiettivo di favorire successivamente il passaggio del club a un importante gruppo interessato all’acquisizione.

Il gruppo in questione, pur manifestando un concreto interesse per il Rimini FC, ha ritenuto necessario che il club si presenti in condizioni di piena regolarità e stabilità economico-finanziaria prima di procedere con qualsiasi investimento. Per questo motivo, si è deciso di attivare l’ingresso di un investitore che opererà per rimettere in ordine la società, sia dal punto di vista economico che d’immagine, creando le condizioni indispensabili per il successivo subentro del gruppo interessato.

L’investitore individuerà inoltre una figura di riferimento che affiancherà la gestione della società, con il compito di supportare il percorso di risanamento e di accompagnare il club fino alla definitiva acquisizione da parte del gruppo.

Attraverso questa operazione saranno avviate le prime azioni necessarie per garantire la regolare gestione della società. In particolare, sarà affrontata la questione relativa al sequestro della quota societaria e verrà immessa la liquidità indispensabile per sostenere le attività del club.

Contestualmente, sarà definito un nuovo organigramma societario, coinvolgendo professionalità competenti e adeguate al rilancio del Rimini.

Rispetto alle precedenti trattative e agli incontri avuti, questa soluzione si è rivelata l’unica realmente percorribile per consentire alla società di proseguire regolarmente la propria attività e porre le basi per un futuro solido e credibile.

Con questa scelta si intende ridare stabilità, credibilità e prospettiva al Rimini Football Club, aprendo una nuova fase di crescita e di rilancio per una società che merita di tornare protagonista.