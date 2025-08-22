Rimini Calcio, la società parla: "Fideiussione ok, da martedì il mercato"

La società, sui social, chiede scusa ai tifosi per il ritardo

"Rimini F.C. informa che, a partire da martedì, sarà nelle condizioni di operare regolarmente sul mercato, con l’obiettivo di garantire solidità e continuità al progetto sportivo, nell’interesse della squadra, della città e di tutto il movimento calcistico locale". Così la società sui social annuncia lo sblocco della fideiussione, scusandosi con i tifosi per il ritardo, motivato (dalla stessa Building Company) dalla burocrazia per il passaggio di società e dalle chiusure di Ferragosto per istituti bancari e assicurativi. Ergo, domani (sabato 23 agosto) con il Gubbio Braglia sarà in tribuna e in campo non ci saranno Boli e D'Agostini. Dalla prossima settimana invece via libera al mercato e tecnico regolarmente in panchina in campionato. Il ds Nember vuole trattenere tutti i pezzi pregiati, nonostante le sirene del mercato. Su Langella calano le chance del Cosenza, crescono nuovamente quelle del Perugia. Ma la Building Company non vorrebbe privarsi di nessuno. In entrata spiragli per Radrezza, playmaker o mezzala svincolatasi dalla Spal. Dopo Boli e D'Agostini (che in teoria non dovrebbero partire titolari) servono portiere, difensore centrale, trequartista e attaccante. Poi andrà completata la rosa con altri 5 innesti, presumibilmente tutti Under. (ri.gia.)

RIMINI VS GUBBIO (4-3-1-2): Bagli (Under) - Megelaitis, Bellodi, Lepri (U), Falbo - Fiorini, De Vitis, Langella - Piccoli - Ubaldi, Parigi. A disp.: Pirini (U), Longobardi (U), Garetto, Fabbri (U), Mini (U), Aruta (U), Jallow (U), Rubino (U). Indisponibili: Vitali (inf.), Boli, D'Agostini. All.: Braglia.

RIMINI (4-3-1-2): ? - Megelaitis, Bellodi, ?, Falbo - Fiorini, De Vitis, Langella - ? - ?, Parigi. A disp.: Vitali, Bagli (U); BOLI, Lepri (U), ? (U), ? (U), Longobardi (U), Fabbri (U); ? (U), ? (U), Garetto, Piccoli; Ubaldi, D'AGOSTINI (U), Jallow (U). All.: Braglia.