Rimini Calcio, la tifoseria si mobilita: manifestazione in piazza Cavour

Appuntamento oggi (martedì 12 agosto) intorno alle 18.30

Oggi (martedì 12 agosto), alle 18.30, i tifosi del Rimini Calcio manifesteranno in piazza Cavour. Ieri (lunedì 11 agosto) l'ufficialità della nomina di Eddy Siniscalchi alla carica di presidente, da parte dei neo proprietari della Building Company, ha scatenato il malcontento dei tifosi, che hanno tempestato di commenti il post social che comunicava la notizia. Nei giorni scorsi invece era stata la Curva Est a prendere una presa di posizione molto forte verso i nuovi proprietari, accusati di opacità. Al di là degli aspetti gestionali ed economici, con una penalizzazione ingente incombente, al 12 agosto, a una dozzina di giorni dalla prima partita di campionato, il Rimini ha una rosa di 21 giocatori grazie all'innesto di 6 juniores a costo e ingaggio zero, senza contare che Megelaitis ha oramai le valigie in mano, mentre Parigi e Langella sono oggetto del pressing di Perugia e Ascoli. Sulla crisi del Rimini oggi si è anche soffermata la Gazzetta dello Sport, con un articolo e un editoriale a firma Nicola Binda. Il mondo sportivo, anche al di fuori di Rimini, teme che la squadra biancorossa non possa portare avanti la stagione sportiva. In attesa di fatti, dalla nuova proprietà, oggi i tifosi si uniranno nuovamente in una manifestazione di protesta, per sollecitare un intervento del sindaco Sadegholvaad e dell'assessore Michele Lari, anche loro più volte chiamati in causa dai supporter biancorossi. "Stanno umiliando ogni tifoso del Rimini e tutta la città (il riferimento a vecchia e nuova proprietà, ndr). Porteremo dal sindaco e dall'assessore allo sport il nostro orgoglio perché se ne facciano carico e non lascino che venga deliberatamente umiliato", si legge nel volantino che annuncia la manifestazione, con lo slogan "Rispetto per Rimini".