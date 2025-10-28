Rimini Calcio: la trattativa per la cessione va avanti a oltranza

Non c'è ancora la fumata bianca

Al momento non c'è ancora la fumata bianca, ma la trattativa per la cessione del Rimini sta proseguendo. Oggi (martedì 28 ottobre) i rappresentanti dell'azienda interessata a rilevare la proprietà del club biancorosso hanno incontrato i vertici della Building, sembrerebbe fuori Rimini. Stefano Giammarioli non era presente al tavolo delle trattative, l'esperto dirigente infatti è arrivato al Neri in mattinata ed è stato con la squadra, rimanendo in contatto telefonico con le parti. Nessun intoppo, a quanto pare. L'ottimismo degli ultimi giorni rimane immutato. Si ipotizzava un comunicato dopo la chiusura delle negoziazioni in borsa - l'azienda acquirente è quotata in borsa - ma (condizionale doveroso) la trattativa non sarebbe conclusa e non sarebbero dunque in arrivo comunicazioni ufficiali della Building Company.