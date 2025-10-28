Altarimini

Rimini Calcio: la trattativa per la cessione va avanti a oltranza

Non c'è ancora la fumata bianca

A cura di Riccardo Giannini Redazione
28 ottobre 2025 18:00
Rimini Calcio: la trattativa per la cessione va avanti a oltranza - Stefano Giammarioli con Valerio Perini
Stefano Giammarioli con Valerio Perini
Rimini
Sport
Al momento non c'è ancora la fumata bianca, ma la trattativa per la cessione del Rimini sta proseguendo. Oggi (martedì 28 ottobre) i rappresentanti dell'azienda interessata a rilevare la proprietà del club biancorosso hanno incontrato i vertici della Building, sembrerebbe fuori Rimini. Stefano Giammarioli non era presente al tavolo delle trattative, l'esperto dirigente infatti è arrivato al Neri in mattinata ed è stato con la squadra, rimanendo in contatto telefonico con le parti. Nessun intoppo, a quanto pare. L'ottimismo degli ultimi giorni rimane immutato. Si ipotizzava un comunicato dopo la chiusura delle negoziazioni in borsa - l'azienda acquirente è quotata in borsa - ma (condizionale doveroso) la trattativa non sarebbe conclusa e non sarebbero dunque in arrivo comunicazioni ufficiali della Building Company.

