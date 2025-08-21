Rimini Calcio, lavori in corso per il settore giovanile: ma "tagli" di alcune squadre

Eleonora Giovannardi (presidente del quartiere Rimini Nord): "Due mesi di inferno, rimane incertezza"

Pietro Tamai lunedì scorso ha firmato il contratto che lo lega al Rimini nel ruolo di responsabile del settore giovanile. È stata quindi una settimana di intenso lavoro per ricostruire il settore giovanile, con alcune scelte dolorose: la rinuncia alle Under 13 e 14. Si respira comunque fiducia, secondo quanto trapela dalla società. Tuttavia, anche l'Under 12, secondo le ultime indiscrezioni, non verrà iscritta. È amareggiata Eleonora Giovannardi, genitore di un giovane portiere biancorosso, classe 2014. "Quest'estate - scriveva sui social ieri pomeriggio - abbiamo vissuto una situazione surreale. Abbiamo vissuto due mesi di inferno. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione ancora incerta, con la categoria Under 12 che rischia di non partire".

Ventiquattro ore dopo, la notizia dell'addio all'Under 12. "Non riesco a trovare un aggettivo per descrivere la situazione. Mio figlio si sta allenando con un allenatore privato. Il suo sogno è vestire i colori biancorossi. Di sicuro c'è tanta tristezza", commenta. "Il 14 agosto abbiamo incontrato l'assessore Lari, che si è rivelato una persona professionale e di grande cuore, ha accolto una rappresentanza di noi genitori, ci ha ascoltato e spiegato le varie dinamiche, ci ha spiegato dove può intervenire il Comune e dove non può intervenire. Adesso vedremo, abbiamo proposto delle soluzioni al Rimini", aggiunge.