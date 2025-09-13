Rimini Calcio, l'impegno c'è ma il Pontedera vince 2-1: prima sconfitta in trasferta

Il Rimini cede, protestando per il dubbio rigore del vantaggio toscano

Terza sconfitta in quattro gare di campionato per il Rimini, che esce dal campo con l'onore delle armi e anche reclamando per il dubbio rigore fischiato al Pontedera che permette a Ladinetti di sbloccare il risultato. In campo al Mannucci scendono due squadre in difficoltà. Il tecnico D'Alesio ha giustamente dato fiducia e sostegno ai suoi ragazzi, ma la rosa resta lacunosa: mancano un centravanti di peso e di esperienza, un centrocampista che dia corsa e copertura, un difensore in più. I biancorossi fanno comunque una figura migliore nella prima frazione, non solo per il primo tiro in porta, a firma Capac al 18', con Vannucchi che copre il primo palo. Piccoli è il fulcro del gioco, Bellodi dà ordine in difesa, Capac sbaglia qualcosa, ma davanti è sempre pronto a pungere. Meno bene D'Agostini, che si segnala solo per un tentativo di prendere rigore per un tocco inesistente di Vona, con tanto di contorsioni a terra che non fanno certo giustizia al talento del calciatore scuola Lazio. Il Pontedera, invece, rispetto alle prime gare ha un trequartista in meno e centrocampista in più, Faggi, che però è lontano parente di quello ammirato due stagioni fa a Imola. Menichini rinuncia inoltre ai centravanti per schierare Pablo Vitali come falso nove. Serve mezz'ora per vedere la prima parata di Leonardo Vitali, che respinge il destro di Ladinetti, servito da Faggi. Qualche cross morbido che serve a Vitali per allenarsi in uscita e nulla più. Il Rimini perde qualche pallone sanguinoso, ma non corre grandi rischi.

A inizio ripresa il Pontedera inserisce l'ex Empoli Nabian, che porta vivacità a un attacco asfittico, ma solo nei primi minuti dal suo ingresso in campo. Dopo una fantozziana pausa di 4 minuti - salta l'Fvs a causa di uno sbalzo di corrente nel momento di accensione dei riflettori - Battimelli viene murato in uscita da Leonardo Vitali, a conferma delle difficoltà realizzative del Pontedera. Sul fronte apposto è D'Agostini ad andare a un soffio dal gol che avrebbe cambiato il destino della partita. La cambia invece un dubbio rigore per fallo di Bellodi, che l'arbitro concede dopo revisione all'Fvs e che Ladinetti trasforma con freddezza. Il Rimini ci prova orgogliosamente, con De Vitis che dà il massimo, e c'è una revisione per un mani in area del Pontedera che porta a un nulla di fatto. All'88' Pablo Vitali sembra mettere fine alla contesa, invece il Rimini reagisce con orgoglio. Il 2009 Frati guadagna la punizione che Piccoli batte innescando una mischia risolta da Bellodi. L'impegno e il coraggio non bastano, il Rimini di D'Alesio è anche piuttosto sfortunato.

Pontedera - Rimini 2-1

MARCATORI: 70' Ladinetti (rig.), 88' Vitali, 93' Bellodi.



PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi - Perretta, Pretato, Vona, Migliardi - Ladinetti, Manfredonia - Polizzi (46' Battimelli), Faggi (89' Pietrelli), Ianesi (46' Nabian, 98' Gueye)- P.Vitali.

A DISP.: Biagini, Strada; Paolieri, Tempre, Beghetto; Milazzo, Bassanini, Coviello; Andolfi.

ALL.: Menichini.

RIMINI (3-5-2): L.Vitali - Lepri, Bellodi, Fabbri (94' Feliziani) - Boli, Asmussen (60' De Vitis), Piccoli, Gemello (79' Rubino), Longobardi - D'Agostini, Capac (79' Capac).

A DISP.: Pirini, Moray, Luzaic; Romualdi, Mini.

ALL.: D'Alesio.

ARBITRO: Galiffi di Alghero

AMMONITI: Perretta, Bellodi, Vona, Nabian, Manfredonia, De Vitis.

ESPULSI: Menichini (all.)

NOTE: angoli 3-4, tiri in porta 3-4. Recupero 2' pt, 9' st