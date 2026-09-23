Rimini Calcio, Malavasi è già stato sostituito: c'è l'ex San Marino Mwape

Ufficializzato anche Ammora, già convocato in squadra

Dopo la rescissione del contratto di Malavasi, il Rimini integra la rosa con un nuovo centrocampista. È Mwape Zulu, zambiano classe 2007, che è arrivato in Italia con il San Marino all'inizio della stagione 2024, quando il ds era Bollini e l'allenatore Cascione. Non scese in campo per ragioni burocratiche, legate al tesseramento, poi passò all'Imolese nel febbraio 2025, dove è stato impiegato nella Juniores. Lo scorso anno il ritorno a San Marino, in D, dove ha disputato due sole partite, a causa dei problemi fisici che ne hanno rallentato l'ascesa. È comunque un centrocampista promettente, dinamico, mezzala di inserimento o mediano. Contestualmente, il Rimini ha anche annunciato il tesseramento dell'altro 2007, Pietro Ammora, già nel gruppo in estate e già convocato da Gadda in campionato.