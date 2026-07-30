Rimini Calcio, Meluzzi rinuncia al ruolo di addetto stampa

"Ho subito attacchi personali lesivi della mia professionalità"

Giuseppe Meluzzi rinuncia al ruolo di addetto stampa del nuovo Rimini. Questa mattina (30 luglio) Meluzzi ha rassegnato le dimissioni, presentandole al presidente Marco Lombardi. Lo ha comunicato l'oramai ex addetto stampa, evidenziando che la decisione sia "ponderata, irrevocabile e maturata in virtù di una serie di attacchi personali lesivi della mia professionalità ricevuti sui social poco dopo la mia nomina, da una serie di dubbi personaggi, per i quali mi riservo la facoltà di adire le vie legali, per fatti che assolutamente non mi appartengono". Nella giornata di ieri (29 luglio) la notizia ha suscitato molte reazioni sui social nelle pagine dei siti di informazione e nei siti dedicati alla squadra biancorossa, alcune appunto fortemente critiche verso la scelta della nuova società. Meluzzi ne ha preso atto, non aspettandosi di essere così divisivo, e si è dimesso. Nella nota ci sono ringraziamenti ai "capi cordata": "Ringrazio infinitamente Orfeo Bianchi, Marco Lomdardi, Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti che ho conosciuto

personalmente e la dirigenza tutta per questo breve, ma intenso percorso fatto insieme e sono certo che lo spirito e l’entusiasmo che accompagnano questa società porteranno il nostro amato Rimini a raggiungere i traguardi che merita".