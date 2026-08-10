Rimini Calcio, mercoledì in campo contro il Roncofreddo
Annullata l'amichevole contro il Tre Penne. Altro test per domenica 23 agosto alle 20:30 contro i ghanesi dello Steadfast FC
La Rimini Calcio informa che l’amichevole inizialmente in programma mercoledì 12 agosto alle 18, contro il Tre Penne allo Stadio Romeo Neri è stata annullata. La squadra scenderà comunque in campo per un test match contro il Roncofreddo, mercoledì 12 agosto alle ore 20.
Altro test per domenica 23 agosto alle 20:30, contro i ghanesi dello Steadfast FC allo Stadio Romeo Neri. Questo impegno chiude il programma di amichevoli estive dei biancorossi.
Entrambe le gare saranno a ingresso libero. Per quanto riguarda, invece, l'amichevole di Verucchio di venerdì sera l'ingresso sarà di 5 euro.
La Rimini Calcio informa i tifosi biancorossi che in occasione delle amichevoli casalinghe la campagna abbonamenti si protrarrà fino al termine delle gare.
La campagna abbonamenti è regolarmente attiva, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, presso lo Stadio Romeo Neri.