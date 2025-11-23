Rimini Calcio, mister D'Alesio: 'Nel primo tempo non eravamo noi'

Il tecnico: "Nessuna giustificazione, non ci era mai capitato di essere cosi passivi. Dalla panchina mi sembrava tutto un po' strano"

Quarta sconfitta consecutiva per il Rimini a Carpi maturata nella prima parte della prima frazione in cui i biancorossi non hanno avuto l’impatto giusto.

"Sono stati i primi dieci minuti più brutti che abbiamo mai fatto – dice subito mister Filippo D’Alesio - . Abbiamo perso tutti i duelli, sulla palla arrivavano sempre prima loro. Il Carpi è entrato in campo con altra voglia e intensità, purtroppo ci è costato caro prendere il gol, ma avevamo già avuto delle avvisaglie nei primi minuti tanto che avremmo potuto subire un paio di reti. Nessuna giustificazione, non ci era mai capitato di essere cosi passivi. La voglia di fare contrasti e duelli è stata sempre la base la base da cui partire, invece oggi dalla panchina mi sembrava tutto un po' strano. In superiorità numerica abbiamo cercato di recuperare, ma abbiamo sbagliato una transizione e lì il Carpi ci ha fatto il 2-0.

La squadra di Cassani ha scelto poi di non pressarci più, noi abbiamo trovato il gol che ci ha dato coraggio e nelle occasioni che abbiamo avuto la palla non è entrata. Quei primi minuti devono rimanere nei nostri occhi, ci sono costati cari. Mettiamo la coda tra le gambe, dobbiamo lavorare e reagire; non c'è nessun alibi che tenga, né societario né di contesto che tenga, colpa nostra, mia in primis, e quindi spero che questa partita ci serva fortemente da lezione. Non possiamo fare altro.

Io conosco la squadra, so cosa dà, l'attaccamento che ha, la voglia che ha per cui sono rimasto un po' stupito nei primi minuti, non eravamo noi - continua il mister biancorosso . Non penso sia stata una negligenza da poca abnegazione e superficialità, il Carpi andava più forte, era più dentro la partita subito. Noi non abbiamo capito alle prime avvisaglie che dovevamo cambiare il chip, ci sono serviti due gol per capirlo. Non ho dubbi su quello che è il valore dei ragazzi. Purtroppo abbiamo regalato un primo tempo, almeno i primi venti minuti, dal punto di vista mentale".