Rimini Calcio, nel cda entra Roberto Benedettini

Imprenditore di riferimento della Repubblica di San Marino e tifoso biancorosso, ha scelto di aderire al progetto

La Rimini Calcio continua il proprio percorso di crescita coinvolgendo imprenditori e realtà

del territorio che condividono la volontà di costruire un progetto sportivo solido, sostenibile e

fortemente legato alla comunità.

Con grande soddisfazione - si legge in una nota della cordata riminese che parteciperà al bando - annunciamo l’ingresso di Roberto Benedettini, Presidente della F.lli Benedettini S.p.A. e Amministratore Unico di VIP S.r.l. ( Shuttle Italy Airport ), all’interno del

Consiglio di Amministrazione della Rimini Calcio.

Imprenditore di riferimento della Repubblica di San Marino e tifoso biancorosso, Benedettini

ha scelto di aderire al progetto mettendo a disposizione la propria esperienza manageriale, la

propria visione imprenditoriale e il proprio legame con il territorio.

"Ho deciso di aderire a questo progetto perché credo fortemente nel valore della

partecipazione e nel ruolo che una squadra di calcio può avere per una comunità. Il Rimini

deve essere un patrimonio della città e del territorio. Come tifoso e come imprenditore

desidero dare il mio contributo affinché questa iniziativa possa crescere e diventare un

esempio di collaborazione tra impresa, spport e comunità"

L’ingresso di Roberto Benedettini - continua la nota - rappresenta un ulteriore segnale della volontà di costruire una società che sappia unire competenze, passione e radicamento territoriale, coinvolgendo sempre più imprenditori che credono nel valore sociale e identitario del calcio.

Particolarmente significativo è anche il legame con la Repubblica di San Marino, parte

integrante di una Romagna che da sempre condivide relazioni economiche, culturali e

sportive con il territorio riminese.



Chi è Roberto Benedettini

Roberto Benedettini è Presidente della F.lli Benedettini S.p.A., storica azienda sammarinese

attiva nel settore dei trasporti e della mobilità da oltre un secolo.



Nel 2003 ha esteso la propria attività nel territorio riminese attraverso la fondazione di Vip

S.r.l., realtà che, grazie a una visione imprenditoriale innovativa, ha contribuito a trasformare il

trasporto su gomma in un servizio strategico per la mobilità della Riviera Romagnola.

Negli anni successivi ha promosso nuovi progetti orientati allo sviluppo del turismo e dell’accessibilità del territorio.

Tra questi, la nascita di Shuttle Italy Airport, servizio dedicato ai collegamenti tra la Riviera Romagnola e l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, principale hub aeroportuale e centro nevralgico dei principali voli nazionali e internazionali, offrendo ai viaggiatori una soluzione comoda, affidabile e sostenibile.

Un percorso imprenditoriale che unisce innovazione, visione strategica e forte legame con il territorio, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della Rimini Calcio come realtà sportiva strutturata e moderna, capace di rappresentare la città e di creare valore per l’intero tessuto

economico e sociale, offrendo opportunità concrete di collaborazione e sviluppo a tutte le realtà imprenditoriali che condividono questi stessi valori.

Un progetto della città

La Rimini Calcio prosegue così il proprio percorso di coinvolgimento delle migliori energie

imprenditoriali del territorio con l’obiettivo di costruire una società forte, partecipata e

rappresentativa della città - termina la nota - Il Rimini non appartiene a qualcuno. Il Rimini appartiene alla sua città.