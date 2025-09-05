Rimini Calcio, ecco i nuovi dirigenti: le parole di Scarcella e Nember su Gaiofana e svincolati

La patronne: "Dobbiamo capire come affrontare l'ingresso di Building nell'operazione del centro sportivo". Il ds: "Langella e Parigi hanno chiesto cessione il primo giorno"

"Parigi e Langella? Hanno chiesto immediatamente di essere ceduti". Torna a parlare Luca Nember, che rimane nella carica di direttore sportivo del Rimini. Oggi (Venerdì 5 settembre) la nuova dirigenza biancorossa ha incontrato la stampa, in una conferenza fiume durata quasi 2 ore. Il ds, relativamente alle cessioni dei big biancorossi, ha sottolineato: "I giocatori dal primo giorno erano stufi della situazione, penso vecchia. Non siamo riusciti a convincerli. Ma va chiesto loro. Non ce l'avevano con la città, avevano motivazione a cambiare aria". Dal mercato in uscita a quello in entrata: "Dobbiamo riempire la rosa alla svelta". Nessun nome rivelato, né anticipazioni sulle caselle da ricoprire, ma anche in conferenza stampa la patron Scarcella ha ribadito la volontà di rafforzare la rosa attraverso il mercato degli svincolati.

Nell'intervista rilasciata ad altarimini.it, la patronne della Building Company Scarcella ha precisato le parole spese in conferenza sulla Gaiofana: "Negli accordi c'è l'intenzione di entrare, di rilevare il centro sportivo. Ovviamente, continuando il percorso iniziato dalla Responsible. Non è una condizione sine qua non. Dobbiamo capire come affrontare l'ingresso di Building nell'operazione del centro sportivo".

"Da oggi inizia il nostro campionato: a tutti i costi salveremo il Rimini. Dateci tempo e fiducia. Stiamo sistemando tutte le situazioni: abbiamo creato un gruppo di professionisti, che hanno fatto la serie A e la B, abbiamo progetti con le squadre estere: faremo belle cose. Il nostro è un progetto triennale, a lungo termine", ha aggiunto il presidente Siniscalchi. In merito alla collaborazione con Sur City Group, compagnia con sede a Dubai, attiva nell'acquisizione e gestione di club calcistici internazionali, Siniscalchi ha ribadito: "Il nostro club manager Demetrio Satriano ha rapporti con Dubai. Faremo un discorso di collaborazione per il settore giovanile. Ci sarà un interscambio tra noi e loro, sarà una cosa importante, inedita per una squadra di C".