Rimini Calcio, niente allenamento e niente fideiussione

Continua la grande incertezza in casa biancorossa

Oggi (mercoledì 27 agosto) i giocatori del Rimini Calcio non si sono allenati. La seduta in programma nel pomeriggio è saltata, per decisione del tecnico Braglia. L'Associazione Italiana Calciatori ha precisato che non si tratta di una decisione della squadra: così ha riferito alla nostra redazione il delegato Andrea Fiumana. Da quanto ricostruito, il tecnico ha avvisato i propri giocatori: niente allenamento quindi. Nel contempo non ci sono novità sulla fideiussione integrativa a copertura dell'extra budget sul monte ingaggi: da quello che ci risulta, la "fumata bianca" non ci sarà neppure oggi. Venerdì i biancorossi sono attesi al Benelli di Pesaro per la gara della seconda giornata di campionato. Non ci sarà Jallow, ceduto per una somma superiore ai 100.000 euro alla Fiorentina, che lo impiegherà alla formazione biancorossa. Con la fideiussione faranno il loro esordio i nuovi acquisti Boli e D'Agostini. Senza, non è da escludere il più clamoroso degli scenari.