Rimini, niente soldi al Comune che chiude per ora lo stadio Neri. Parigi al Latina

In caso di pagamento, lo stadio sarà nuovamente fruibile

Nella giornata di venerdì 29 agosto l’ufficio sport con una comunicazione via Pec ha rinnovato alla società Rimini Calcio l’invito ad effettuare il versamento di quanto dovuto per ottenere la concessione dello Stadio Romeo Neri a partire dal 1/9/2025, ricordando come, in caso di inadempienza, dal 1° settembre l’impianto comunale non sarebbe stato più concesso.

Alle 12 di oggi gli importi richiesti - € 17.464,58 (uso impianti sportivi, rata scaduta al 1/8/2025) e € 821,53 (ripristino del danno al tappetone incendiato nella partita con il Perugia della scorsa stagione, rata scaduta al 30/8/2025) - non erano ancora stati versati. Ne consegue quindi l’impossibilità da parte della società di utilizzare l’impianto.

"Va però sottolineato che, a differenza degli altri impianti sportivi comunali, per lo Stadio non sussiste il meccanismo della prelazione: vale a dire che nel momento in cui la società procederà al pagamento delle rata, a cui si aggiungerà la mora per il versamento in ritardo, potrà richiedere nuovamente l’utilizzo dello stadio", precisa l'amministrazione comunale.



Il pagamento riguarda solo l’utilizzo dello stadio e non i campi di quartiere (San Vito, Rivazzurra, Miramare sintetico e Viserba), abitualmente utilizzati dalle formazioni giovanili e per i quali la società ha già chiesto la concessione. In questo caso la possibilità di utilizzo è garantita in quanto il piano di rateizzazione proposto dalla precedente proprietà ed approvato dall'Amministrazione pone le relative scadenze a dicembre 2025; una circostanza che si sposa con l’interesse dell’Amministrazione Comunale di mettere nelle condizioni il settore giovanile del club biancorosso di poter avviare le proprie attività.

L’amministrazione Comunale ha però avvisato la società dell’obbligo di comunicare all’Ente la ditta che garantirà la pulizia delle strutture accessorie (spogliatoi), indispensabile per poter consentire anche alle altre società sportive che hanno in utilizzo gli impianti di poter proseguire le loro attività al meglio. Al momento anche su questo non è stato dato riscontro.

Parigi al Latina

Nel contempo il Latina ha comunicato l'acquisto di Giacomo Parigi, attaccante biancorosso. La cessione è avvenuta a titolo oneroso, Parigi ha firmato un biennale.