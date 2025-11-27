Rimini Calcio, non si gioca con la Torres: la conferma dal Gos

La gara era in programma alle 12.30 di domenica 30 novembre

Come previsto, si avvicina la fine del Rimini Calcio. Questa mattina (giovedì 26 novembre), durante la riunione del Gos, è stato comunicato che non si disputerà la gara di domenica (30 novembre) con la Torres, prevista allo stadio Neri a partire dalle 12.30. Si attende ora il comunicato della Lega Pro. Nella giornata di domani (venerdì 27 novembre) dovrebbero essere pagati gli stipendi di settembre e ottobre ai calciatori biancorossi, attraverso i crediti maturati dalla società, poi verosimilmente arriverà la parola fine alla stagione del Rimini, attraverso decisione della Figc. Evento non banale: è la prima volta che accade l'estromissione di una squadra a seguito di liquidazione volontaria. E in effetti le norme organizzative interne (N.O.I.F.) parlano "di revoca dell'affiliazione di una società alla Figc ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale". E non per volontà dell'assemblea dei soci, come avvenuto per il Rimini. Ad ogni modo, i punti maturati dalle squadre che hanno giocato con i biancorossi saranno cancellati. In vetta alla classifica l'Arezzo verrà agganciato a quota 35 punti dal Ravenna.