Rimini Calcio non si presenta al Tar: fischio finale per la partita stadio

I biancorossi continueranno ad allenarsi e a giocare al Romeo Neri. Da palazzo Garampi trapela fastidio per il comportamento della Building

di Riccardo Giannini

Nessuna pronuncia nel merito da parte del Tar, sulla querelle stadio tra amministrazione comunale di Rimini e Rimini Calcio. Questo perché stamattina i legali della società calcistica non si sono presentati in Tribunale, comunicando formalmente la propria rinuncia, che ha portato il giudice amministrativo a emettere sentenza di improcedibilità. Di fatto la questione era già chiusa. La Building Company è in pari con i pagamenti e il Rimini continuerà quindi ad allenarsi e a giocare al Romeo Neri. Da palazzo Garampi trapela però un po' di fastidio per la vicenda. In primis ha sorpreso che il Tar si sia riunito celermente, di domenica mattina, a poche ore dal riscorso del Rimini Calcio, per applicare la sospensiva del diniego della concessione da parte dell'amministrazione comunale. Il Tar si è espresso sulla sospensiva, senza che il Comune potesse presentare proprie memorie. Palazzo Garampi contestava nel merito diversi punti: in primis il Rimini Calcio aveva impugnato un provvedimento diverso, in quel momento non era stata presentata domanda di concessione per lo stadio né il piano sanitario, obbligatorio per legge (quindi non c'era solo una inadempienza di tipo economico). Non essendoci stato giudizio nel merito, non si può quindi capire se il ricorso del Rimini Calcio fosse fondato o meno. Da palazzo Garampi c'è la convinzione sulla seconda ipotesi e si ritiene il comportamento della Building Company poco professionale. Adesso la società biancorossa è attesa all'altra prova dei tribunali...obiettivo ottenere sconto sulla prima cospicua penalizzazione di 11 punti e uscire con un'ammenda dall'ultimo deferimento.