Rimini Calcio, oggi la firma del giovane difensore scuola Lazio Petta

Si muove il mercato del Rimini: ingaggiato il difensore classe 2005. Aprea altro nome sulla lista

Il Rimini ha trovato l'accordo con Andrea Petta, difensore centrale di piede mancino classe 2005 cresciuto nelle giovanili della Lazio, con un'esperienza anche nella Primavera del Frosinone. La firma è attesa nel pomeriggio di oggi. Un altro possibile rinforzo Under è l'attaccante esterno ex vivaio della Juve Stabia, Mario Aprea, classe 2005. Ha militato anche nel Crotone e nella Civitanovese. Giammarioli, neo dg e neo ds biancorosso, sta valutando: in attacco però la priorità è aggiungere 2 elementi di esperienza. A proposito di Over, in difesa è atteso Bassoli, l'ex difensore della Spal, che andrebbe a formare con Lepri e Bellodi un terzetto di valore. A centrocampo si guarda sempre agli Under: torna Leoncini, inoltre i biancorossi sono un 2006, cresciuto nel vivaio della Roma. Nome al momento top secret.

LA ROSA DEL RIMINI



Portieri: Vitali, Gagliano (Under), Pirini (Under).

Difensori: Bassoli, Bellodi, Falasco, Lepri (Under), Petta (Under), Fabbri (Under), Moray (Under), Luzaic (Under).

Quinti: Boli, Ferrarini, Mini (Under), Longobardi (Under).

Centrocampisti: Asmussen (Under), Gemello (Under), Leoncini (Under), Fiorini, De Vitis, Piccoli.

Attaccanti: D'Agostini (Under), Capac (Under), Feliziani (Under), Rubino (Under), Frati (Under).

OBIETTIVI: un centrocampista (Under), due attaccanti.