Rimini Calcio, ora è ufficiale: la nuova cordata riminese ottiene il via libera da palazzo Garampi

Fuori dal bando, giunta una manifestazione di interesse da Malta, bocciata

Via libera al nuovo Rimini Calcio guidato dagli imprenditori locali. La commissione tecnico amministrativa, formata dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dall'assessore allo sport Michele Lari e dall'avvocato Federico Menichini, ha valutato documentazione e rispetto dei requisiti richiesti per il bando. Esito dunque positivo, come riferisce palazzo Garampi: "La commissione, analizzato l’avviso e la documentazione prodotta dal candidato, ritiene formalmente che tutti i requisiti richiesti siano integrati e che, fatta salva ogni necessaria, successiva verifica da parte delle competenti autorità sportive, possa essere formalizzata lettera di accreditamento in favore della costituenda Rimini Calcio, per come presentatasi nell’istanza di partecipazione". Una curiosità: fuori dal bando è giunta una manifestazione di interesse per il Rimini, da un gruppo maltese, priva peraltro degli elementi essenziali richiesti dal bando stesso.

"Un esito positivo - è la dichiarazione del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell'assessore Michele Lari - che, al di là di ogni considerazione circa il tormentato percorso avuto, conclude finalmente un anno orribile per le sorti del calcio riminese. Come si può allora non cominciare con i ringraziamenti verso le persone che hanno deciso di mettersi assieme per salvare una parte importante dello sport e della tradizione calcistica locale? Un atto d'amore per nulla scontato, che va sottolineato e che in qualche modo esprime la vera natura di questo nuovo progetto di ripartenza calcistica e non solo. Un programma realistico, fatto di impegni concreti e non di promesse, virato certamente al rilancio della prima squadra ma in egual misura a un forte recupero del progetto giovani e della sezione femminile. Dopo averne viste e lette di ogni nell'ultimo anno e mezzo, e avere anche amaramente constatato l'ambiguità e perfino le inadeguatezze di un certo modo (non tutto, ovviamente) di fare e gestire calcio a tutti i livelli, probabilmente questa è la medicina più utile ed efficace per una Rimini Calcio che adesso ha bisogno di affetto sconfinato da parte della città. Seguiremo attivamente i passi della nuova proprietà, dovremo garantire da parte nostra piani di allargamento e potenziamento delle strutture sportive a partire dalla conclusione del centro sportivo della Gaiofana, dello spostamento della pista di atletica dal 'Neri' a via Melucci e quindi la sistemazione dello stadio comunale, ma oggi vogliamo far prevalere il nostro grazie verso chi ha dimostrato davvero di avere orgoglio e di metterci la faccia per Rimini. Le altre chiacchiere stanno a zero".