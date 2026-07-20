Stop al grande caldo, sul Riminese allerta gialla per temporali. Randi: "Finora estate più calda anche del 2003"

Pierluigi Randi, presidente di Ampro: "Domani (21 luglio) passaggi temporaleschi, il più consistente tra pomeriggio e sera"

Dopo il grande caldo, in arrivo una fase di tempo più instabile e soprattutto più fresco. Domani (martedì 21 luglio) è allerta meteo gialla per i temporali che potranno anche essere piuttosto intensi, con tanta pioggia scaricata in pochi minuti. Per qualche giorno avremo così un contesto più variabile - con prevalenza comunque di sole - e temperature più miti, dopo una lunga fase durata praticamente un mese (33 giorni), con l'anticiclone africano che ha portato temperature nettamente sopra la media del periodo e notti tropicali. "Il passaggio principale sul Riminese domani sarà tra il pomeriggio e la serata, con temporali che dovrebbero innescarsi sull'Appennino spostarsi verso la costa. Potranno essere piuttosto intensi. Poi un secondo passaggio per il Riminese più diretto, da nord verso sud, in serata", spiega Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione Meteo Professionisti).

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Per qualche giorno le temperature saranno leggermente sotto media o in media: "Le fasi di pausa sono state davvero brevi. Uno o due giorni, quando è andata bene. Non è azzardato parlare di un'unica grossa ondata di calore dal 17 giugno a ieri (19 luglio) e in parte anche oggi (20 luglio). Abbiamo avuto temperature altissime, a fine giugno in Romagna sono stati battuti alcuni record, anche se non sul Riminese. Altissime le temperature notturne, con tante notti tropicali. A Rimini in più di un'occasione la temperatura non è scesa sotto i 25 gradi. La prima parte dell'estate meteorologica, dal 1° giugno al 20 luglio, l'estate 2026 è davanti alla celebre estate del 2003", argomenta Randi. Nel 2003 agosto fu rovente, cosa ci possiamo aspettare per il 2026? Le proiezioni a lungo termine sul mese evidenziano un mese sopra la media, ma con un po' più di variabilità: "I segnali su agosto, per quello che possono valere, sono per un mese più caldo del normale, ma a intermittenza potrebbe esserci qualche parentesi temporalesca". Avviso ai naviganti: non sono previsioni, ma linee di tendenza.