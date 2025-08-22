Rimini Calcio, pagati gli stipendi di luglio

Ora attesa la parola fine, in positivo, per la pratica fideiussione

La nuova proprietà del Rimini ha provveduto al pagamento delle mensilità di luglio, in anticipo sulle norme federali. Secondo fonti accreditate della nostra redazione, i pagamenti sono stati completati, un altro spiraglio in questa difficile estate per i colori biancorossi. Sul fronte mercato nei prossimi giorni potrebbero esserci novità su Igor Radrezza, il play-mezzala che si è svincolato dalla Spal. Il giocatore ha precisato di essere in attesa di novità dal suo procuratore, che gestisce anche Montini, terzino sinistro in uscita da Arezzo, accostato dalla stampa locale anche al Rimini. Nei prossimi giorni è atteso anche il completamento della pratica fideiussione: senza un'accelerata in queste ore, niente partita sabato per mister Braglia, Boli e D'Agostini.