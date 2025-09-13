Rimini Calcio, pagati tutti i contributi federali: "Adempimento che conferma la nostra serietà"

La scadenza era fissata per martedì 16 settembre

di Riccardo Giannini

Una buona notizia in casa Rimini: oggi (sabato 13 settembre) sono stati versati tutti i contributi federali, risalenti alla vecchia gestione, in scadenza martedì prossimo (16 settembre). Lo ha annunciato la stessa società biancorossa sottolineando che si tratti di "un adempimento che conferma l’impegno, la serietà e il senso di responsabilità con cui la società intende proseguire il proprio percorso, garantendo continuità e correttezza gestionale".

Adesso la porta per l'ingresso di Stefano Giammarioli come nuovo dg, con compiti di guida dell'area tecnica, è praticamente spalancata, pur rimanendo il nodo fideiussione. Ma come detto, il Rimini proseguirà sulla strada di una gestione da "massima resa e minima spesa", citando le parole di Giusy Scarcella in conferenza stampa: monte ingaggi sotto il milione, squadra molto giovane in campo. La società conta anche di farsi ridurre la penalizzazione di 11 punti e di uscire indenne dal secondo deferimento relativo alla mancata produzione della fideiussione, fatto che sarebbe imputabile - secondo una possibile linea difensiva - alla precedente gestione. L'obiettivo è provare a conquistare la salvezza. L'allenatore D'Alesio ha professato ottimismo, elogiando i ragazzi della propria rosa: oggi la squadra sarà impegnata al Mannucci con il Pontedera, una formazione che come il Rimini si presenterà con tanti Under in campo. Portare punti a casa sarebbe una bella iniezione di morale.