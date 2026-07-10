Rimini Calcio, pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse

Un’apposita commissione istituita dall’Amministrazione comunale valuterà le domande e individuerà il soggetto da proporre alla FIGC

E' stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società rappresentativa della Città di Rimini al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. L’atto, approvato questa mattina dalla Giunta comunale, definisce i requisiti necessari, le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta ai soggetti interessati, sulla base delle indicazioni arrivate dalla Federazione Giuoco Calcio, che nella giornata di ieri ha accolto la richiesta del Comune di Rimini affinché si potesse attivare la procedura prevista dall’articolo 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per l’attribuzione del titolo.

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse società o associazioni sportive dilettantistiche già costituite, così come singoli o gruppi intenzionati a costituire una società sportiva dilettantistica da affiliare alla Figc. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con l’impegno a depositare entro il termine del 27 luglio (ore 14) il contributo di 150mila euro richiesto dalla FIGC, come indicato dalla stessa Federazione nella comunicazione inviata ieri.

Oltre all’istanza di partecipazione, i soggetti che parteciperanno alla manifestazione di interesse dovranno presentare un piano triennale con relativo business plan che attesti la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari, con particolare riferimento agli obiettivi sportivi della prima squadra, del settore giovanile e del settore femminile, ad eventuali progetti di valorizzazione e marketing territoriale legati alla storia calcistica di Rimini. Tra la documentazione richiesta anche la presentazione dell’organigramma completo della società/associazione, l’attestazione da parte di ciascuno dei soci di non aver riportato condanne penali e copia dell’assegno a titolo di contributo richiesto dalla FIGC.

Il termine ultimo per inviare la manifestazione di interesse è fissato per le ore 11 di sabato 18 luglio. Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere alla richiesta di integrazioni documentali, compatibilmente con i termini previsti di conclusione della procedura.

Un’apposita commissione istituita dall’Amministrazione comunale valuterà a stretto giro le domande e individuerà il soggetto da proporre alla FIGC per l’assegnazione del titolo sportivo. Questa fase di valutazione si completerà nei tempi utili per poter permettere al soggetto individuato di poter rispettare la scadenza del 27 luglio fissata dalla Federazione. Spetterà poi alla Federazione la valutazione finale rispetto all’accreditamento della società e quindi all’iscrizione al campionato di Eccellenza.