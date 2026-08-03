Rimini Calcio ricevuto dal sindaco: Stadio Neri, si va verso il piano B. Gaiofana pronta per stagione 2027-28

A breve sarà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori al centro sportivo della Gaiofana

Questa mattina (3 agosto) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Michele Lari hanno ricevuto in residenza comunale una delegazione della nuova società alla guida della Rimini Calcio, composta dal presidente Marco Lombardi, dal direttore generale Massimiliano Alvisi, dal responsabile area commerciale e amministrativa Antonio Cocciolo, dal supervisore del settore giovanile Roberto Benedettini e da uno dei soci fondatori Orfeo Bianchi. Si è trattato del primo incontro istituzionale dopo la formalizzazione da parte di Figc e Lega nazionale dilettanti dell’ammissione della società al campionato di Eccellenza e pochi giorni dalla presentazione ufficiale della squadra e della campagna abbonamenti.

L’incontro a Palazzo Garampi è stato l’occasione per la società di presentare i prossimi step rispetto alla programmazione dell’attività sportiva della prima squadra e del settore giovanile biancorosso, oltre alle azioni che intenderanno mettere in campo per proseguire nel percorso di coinvolgimento della Città e dei tifosi in questo nuovo corso biancorosso.

L’amministrazione ha invece ribadito gli impegni in corso e futuri sul fronte dell’impiantistica sportiva. In particolare si è parlato del Centro Sportivo della Gaiofana, destinato a diventare un punto di riferimento per l’attività calcistica cittadina: oltre ai lavori di manutenzione appena avviati sulle opere presenti nell’area che erano già state realizzate, sindaco e assessore hanno ricordato come sia stato da poco stanziato un investimento di 1,5 milioni di euro per il completamento del primo stralcio funzionale del centro sportivo. A breve sarà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di mettere a disposizione per l’avvio della stagione sportiva 2027/28 sette campi da gioco (quattro campi da calcio a 11, due in erba naturale e due in erba sintetica, due campi da 8 e un campo da 5 in sintetico), con annessi spogliatoi. Tra gli argomenti trattati, anche il futuro dello stadio Romeo Neri: a giorni l’amministrazione trasmetterà formale risposta ad Aurora Immobiliare in merito alla valutazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione del nuovo impianto; parallelamente si sta lavorando all’attuazione del cosiddetto ‘piano B’, per una riqualificazione a stralci del ‘Neri’ sostenuta dal Comune.