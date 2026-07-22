Rimini Calcio, sabato presentazione ufficiale al Bagno 26

Invitati anche tutti i tifosi che desiderano conoscere da vicino il nuovo progetto. Saranno presentati: la nuova società e i dirigenti, svelato ul programma

A seguito dell’assegnazione del titolo sportivo, la nuova Rimini Calcio è pronta a dare ufficialmente il via al proprio percorso. Per questo motivo, sabato 25 luglio alle ore 11:00, al Bagno 26 di Rimini, si terrà la conferenza di presentazione della società.

L’invito è rivolto anche a tutti i tifosi che desiderano conoscere da vicino il nuovo progetto. Nel corso dell’incontro saranno presentati: la nuova società e i dirigenti; l’organizzazione e il modello gestionale; il programma sportivo e organizzativo per la stagione 2026/2027; gli obiettivi e le iniziative dedicate al territorio, ai tifosi e agli sponsor.

"Sarà il primo appuntamento pubblico per condividere la visione, i valori e il percorso che guideranno la Rimini Calcio nella nuova stagione- recita il comunicato delclub biancorosso - Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle ore 11:00 al Bagno 26 di Rimini. Insieme inizia un nuovo percorso. Insieme inizia il futuro della Rimini Calcio".

