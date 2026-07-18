Rimini Calcio, scaduti i termini del bando: una sola domanda
Chiuso l’avviso per la manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società della Città di Rimini al campionato regionale di Eccellenza Figc
È scaduto oggi alle 11 il termine ultimo previsto dall’avviso per la manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società rappresentativa della Città di Rimini al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. Alla chiusura dell’avviso è pervenuta all’Amministrazione comunale una istanza di partecipazione.
Nella giornata di lunedì la commissione – formata dal Sindaco, dall’assessore allo Sport e da un tecnico – si riunirà per valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione pervenuta, sulla base delle indicazioni arrivate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio come previsto dall’articolo 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).
Una volta completato l’esame della documentazione, l’Amministrazione proporrà il soggetto alla FIGC per l’assegnazione del titolo sportivo. Spetterà alla stessa Federazione la decisione finale rispetto all’accreditamento della società e quindi all’iscrizione al campionato di Eccellenza.