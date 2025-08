Rimini Calcio, settimana di fuoco tra nomine e campagna abbonamenti

La nuova società fa il punto in una nota stampa. Intanto concluso il ritiro a Riolo Terme

Martedì (5 agosto) il Rimini riprenderà la preparazione precampionato, dopo il ritiro di Riolo Terme. Sarà una settimana chiave: come scritto dalla nuova società in una nota, pubblicata stamani (domenica 3 agosto) sul sito ufficiale del Rimini, nei prossimi giorni saranno ufficializzate le nuove cariche societarie e sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione. A quel punto verrà ufficializzato anche l'allenatore e lo staff tecnico. In settimana sarà dato il via ufficiale alla campagna abbonamenti e ripartirà la macchina organizzativa del settore giovanile, con la nomina del nuovo responsabile. Anche il mercato tornerà al centro dei pensieri: da risolvere il nodo Megelaitis, poi andranno valutate le posizioni di Longobardi, Langella, Garetto e Parigi. Di sicuro il Rimini non ha più l'acqua alla gola e non è costretto a vendere: ma cambiamenti in rosa sono inevitabili. Tanto lavoro dunque per il nuovo ds Nember.