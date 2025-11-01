Rimini Calcio, sfuma la cessione: Bellodi annuncia la novità in sala stampa

In società entra un investitore che porterà liquidità

Sfuma la cessione del Rimini Calcio. Giusy Scarcella ha deciso di proseguire la sua avventura a Rimini, secondo quanto riferito dal capitano biancorosso Bellodi in sala stampa, al termine della gara con il Bra. I dettagli saranno svelati domani (domenica 2 novembre) in una nota stampa. Bellodi ha però annunciato la novità dopo un colloquio telefonico con la presidente della Building Company. Il difensore scuola Milan ha parlato di un investitore che darà una mano all'attuale proprietà.



La vicenda della cessione societaria del Rimini arriva all'epilogo con la fumata nera e qualcuno dirà (difficile dare torto..) che non si possa neppure parlare di colpo di scena. Eppure la stessa Building aveva ufficializzato, lunedì scorso, trattative per la cessione societaria. E ancor prima la stessa Building, il 23 ottobre scorso, aveva già manifestato in via ufficiosa la volontà di lasciare la mano. La trattativa per il passaggio delle quote del Rimini sembrava avviatissima. Ora invece entra un investitore che porterà liquidità fresca. Nel contempo però Rimini perde Stefano Giammarioli. L'ex ds di Gubbio e Cremonese, da mesi collaboratore volontario senza contratto, aveva annunciato la sua volontà di lasciare Rimini in caso di mancata cessione all'acquirente portato a inizio ottobre al tavolo della trattativa. In settimana la Building ha ottemperato al pagamento del canone mensile dello stadio Neri. Rimane la necessità di liquidare al più presto l'ex patron biancorosso Rota.