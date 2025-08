Rimini Calcio, si riparte: il 10 a Pescara in Coppa Italia, torna il pullman del collettivo

I biancorossi attesi tra una settimana a Pescara: in panchina ci sarà il nuovo tecnico

A breve sono attese novità per il Rimini Calcio. Con il cambio di proprietà, ci sarà anche il ribaltone in panchina. D'Alesio potrebbe essere l'allenatore della primavera, lasciando il posto in prima squadra a Francesco Baldini. Alle porte c'è il primo impegno ufficiale della stagione: domenica 10 agosto, alle 20.30, i biancorossi affronteranno all'Adriatico di Pescara la squadra di casa, neopromossa in B, per il primo turno di Coppa Italia. I tifosi, amareggiati e sfiancati da un'estate sofferta, sono però pronti a ripartire, in senso metaforico e in senso pratico: il Collettivo Biancorossa infatti organizza la trasferta in pullman per Pescara. Partenza il 10 agosto alle 15 da Piazzale del Popolo, quota 25 euro. Info e prenotazioni Ivan 335 5711536, Claudio 338 8162999.