Rimini Calcio, tesserato anche l'ex Verucchio Bernardi

Classe 2007, arriva in prestito dal Mezzolara

Era già in gruppo dall'estate ma ora sarà disponibile anche per le partite ufficiali. Il Rimini ha infatti deciso di tesserare l'esterno offensivo mancino Edoardo Bernardi, verucchiese che ha vestito la maglia biancorossa nel vivaio, oltre a quella rosanero della squadra della sua città, mentre lo scorso anno era in Eccellenza al Mezzolara. Il cartellino è ancora della società bolognese che si è accordata con il Rimini per il prestito. Bernardi dovrebbe far parte dei convocati per la gara di sabato, alle 15, nell'antistadio del Morgagni di Forlì. L'avversario sarà il Futball Cava Ronco, con il nuovo allenatore Candeloro.