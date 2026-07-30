Il Novafeltria Calcio si presenta: niente rivoluzioni in vista dell'Eccellenza, si punta ancora sui talenti locali

Il tecnico Mancini: "Sarà un grande stimolo giocare con il Rimini, ma questi ragazzi se lo sono guadagnato sul campo"

di Riccardo Giannini e Riccardo Valentini

Si alza il sipario sulla nuova stagione del Novafeltria Calcio. Giovedì 30 luglio la piscina Tanha di Borgnano di Talamello, alla presenza del sindaco Stefano Zanchini e dell'assessore Fabio Pandolfi, ha ospitato la presentazione della squadra e dello staff tecnico che affronteranno il prossimo campionato di Eccellenza. Manca ancora l'ufficialità, destinata ad arrivare con i comunicati ufficiali di Lnd e Figc Emilia Romagna lunedì 3 agosto, giorno in cui i gialloblù inizieranno la preparazione, ma il ripescaggio in Serie D del Fiorenzuola è praticamente certo: il Novafeltria disputerà quindi il secondo campionato dilettantistico per la terza volta nella sua sua storia, dopo il biennio 2023-2025, come avevamo già anticipato lo scorso 16 luglio. Sarà una sfida impegnativa: nel girone, ai nastri di partenza, ci saranno il nuovo Rimini del ds Pietro Tamai (che giocò a Novafeltria qualche anno fa), i cugini del Pietracuta, il San Marino, il Santarcangelo, il Tropical Coriano e, uscendo fuori Provincia, ma rimanendo "in romagna", Savignanese e Sammaurese.

Ma per affrontare questa sfida impegnativa, il Novafeltria non tradirà la propria filosofia. Nonostante un livello tecnico destinato ad alzarsi sensibilmente, rispetto all'Eccellenza 2025-26, il ds Renzi e la dirigenza hanno condiviso la scelta di dare continuità al gruppo di ragazzi del posto che ha scritto una pagina di storia per il Novafeltria, conquistando la coppa Minetti di Promozione, vincendo i playoff del proprio girone e arrendendosi in finale al Castellarano nella finale dei playoff regionali. Si punta sui giovani del territorio, o dei comuni limitrofi, evitando ingaggi costosi di giocatori da fuori, puntando sulla crescita di un organico già collaudato. I novafeltriesi Andrea Pavani, Pietro Guerra e Francesco Piva, tre titolarissimi, sono tutti under 24 ma hanno già esperienza di D ed Eccellenza. È loro coetaneo Riccardo Galli, prezioso jolly di attacco. Capitan Giacobbi, con i suoi 26 anni, è uno dei veterani. Il 2004 Aimane Frihat è stata la rivelazione della passata stagione: in attacco i suoi movimenti e il forsennato pressing alto sono stati fondamentali. Tra i giovani che possiamo definire "novafeltriesi d'adozione", Castellani, Renzi e Nucci sono cresciuti in esperienza e sono attesi ad ulteriori miglioramenti.

Il gruppo è stato mantenuto nella sua ossatura, anche se si sono registrate alcune cessioni: il portiere Renzetti e l'attaccante Bardeggia, al momento senza squadra (il secondo è fermo per infortunio), il centravanti Canini, che si è accasato al Real Miramare, il difensore Tulio Medici, passato al Pietracuta, e il portiere Alberto Olivieri, che militerà nel campionato sammarinese con la maglia del Murata. Ha invece fatto scalpore la partenza di Giosué Giorgini, che affronterà i suoi vecchi compagni indossando il gialloblù del Santarcangelo. Cresciuto nel settore giovanile del Novafeltria, residente a pochi passi dallo stadio Urbini-Casali di Secchiano, era considerato uno dei giocatori chiave dell'organico. La decisione del calciatore e della sua famiglia di intraprendere un percorso diverso ha lasciato inevitabilmente rammarico nell'ambiente gialloblu, così come l'addio di Olivieri, anch'egli residente a Novafeltria.

Nel gruppo ci sono comunque anche altri giovani calciatori novafeltriesi come l'esterno Tommaso Pavani, fratello di Andrea, il portiere Grazia, il difensore Giulianelli e il centrocampista Cecchetti. A completare la rosa, tra i confermati, il terzino Carbonara, la mezzala 2009 Tamagnini, l'attaccante Astolfi, i veterani Tani e Camara, mentre i nuovi sono il portiere Balducci, il difensore Giannini, i centrocampisti Parma, Vernazzaro e Morolli, gli attaccanti Giacomini e Mancini (QUI i nuovi acquisti nel dettaglio). A loro si è aggiunto un altro giovanissimo difensore sammarinese: il 2007 Diego Marani, prelevato dalla San Marino Academy. Tanti giovani dunque, ma l'allenatore Massimo Mancini è pronto a far crescere il gruppo, sempre nel segno del gioco: il suo Novafeltria è stato tra le formazioni più propositive della Promozione emiliano romagnola.

"La filosofia della società è giusta. Non ha senso spendere e spandere, poi le società si ritrovano senza pagare. Questo vale per ogni categoria. Il nostro primo obiettivo è migliorare i ragazzi che abbiamo", commenta Mancini. "Non ho dubbi sull'umiltà dei miei ragazzi e sul fatto che possano sempre approcciare nel modo giusto alle partite", aggiunge. Una curiosità: Mancini ha allenato in Eccellenza la Marignanese nel 2016-2017, nell'anno in cui vinse il campionato il Rimini di Grassi, di cui Pietro Tamai era il ds. "Sarà un grande stimolo giocare con il Rimini, ma questi ragazzi se lo sono guadagnato sul campo. Andiamocela a giocare, sapendo che siamo gli ultimi arrivati e che dovremo bussare ai piani superiori", evidenzia Mancini.

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"Andremo ad affrontare un campionato molto bello, con tanti derby. Pare che anche la Spal sia nel nostro girone. Aspettiamo lunedì l'ufficialità. Poi siamo entusiasti di partire", commenta il ds Alex Renzi.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Renzi (ds Novafeltria)

"Sono una punta tecnica, ma so fare anche a sportellate": si presenta così Luca Giacomini, lo scorso anno al San Marino: "Ho fatto un gol in Coppa Italia, poi ci sono stati problemi con la gestione societaria. Son venuto a Novafeltria perché mi hanno parlato tutti bene di questa piazza. Ho parlato con il direttore, mi ha spiegato il progetto e sono contento di essere qui".

Luca Giacomini, attaccante del Novafeltria

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Giacomini (Attaccante Novafeltria)

Staff tecnico

Direttore sportivo: Alex Renzi

Allenatore: Massimo Mancini

Allenatore in seconda: Alessandro Guerra

Preparatore atletico: Amedeo Valentini

Allenatore portieri: Nicola Ricci

La rosa attuale

Portieri: Alessandro Balducci, Giovanni Tani, Leonardo Grazia.

Difensori: Andrea Pavani, Tommaso Pavani, Pietro Guerra, Michelangelo Carbonara, Matteo Renzi, Gabriele Nucci, Luca Giannini, Jacopo Giulianelli.

Centrocampisti: Davide Giacobbi, Davide Castellani, Francesco Piva, Simone Vernazzaro, Pierluigi Morolli, Cristian Parma, Samuele Cecchetti, Nicolas Tamagnini.

Attaccanti: Riccardo Galli, Mattia Astolfi, Luca Giacomini, Filippo Mancini, Gaston Camara, Aimane Frihat.

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