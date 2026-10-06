Rimini Calcio: trasferta a vietata ai tifosi riminesi. Cava Ronco: via mister Lanzoni

La squadra forlivese è penultima in classifica con un solo punto (un pareggio e cinque sconfitte)



La Rimini Calcio desidera informare i propri tifosi di aver ricevuto, dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di Forlì-Cesena, la notifica del provvedimento del divieto di trasferta per i residenti della provincia di Rimini per la gara Cava Ronco-Rimini, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15:00.



Intanto FCR Forlì comunica di aver sollevato Luca Lanzoni dall’incarico di allenatore della prima squadra ed Andrea Bianchedi da quello di vice allenatore.

Una decisione maturata al termine di un’attenta riflessione condivisa tra la società, Lanzoni e Bianchedi. Il Cava Ronco è penultimo in classifica con un solo punto (cinque sconfitte ed un pareggio)

Si conclude così un percorso che ha visto entrambi lavorare con professionalità, passione e grande disponibilità al servizio dei colori biancorossi.

"A Luca va anche il nostro grazie per il prezioso lavoro svolto alla guida della Next Gen U21 nella scorsa stagione, culminato con la vittoria del Campionato di Terza Categoria e del Memorial “Renzo Resta”, oltre alla semifinale di Coppa Regionale e alla valorizzazione di tanti giovani del nostro vivaio - recita il comunicato della società - Ad Andrea, arrivato nello staff della Prima Squadra nella passata stagione, va il riconoscimento per il lavoro quotidiano condiviso in questi mesi.

A entrambi va la nostra più sincera stima ed un sentito grazie per il contributo dato alla FCR Forlì".

Tra i candidati alla sua sostituzione c'è Luigi Candeloro, ex mister della Comacchiese.

