Rimini Calcio, tris di acquisti: Leoncini, Falasco e Petta

Il primo, centrocampista, è un ritorno; il secondo è un difensore classe 1993 con 250 presenze tra serie B e C.; il terzo un giovane difensore scuola Lazio

Tris di volti nuovi in casa Rimini Calcio. Il primo è Nicola Falasco, difensore mancino classe 1993. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, Falasco si è affermato tra i professionisti mettendosi in luce in Serie B, dove ha vestito negli anni le maglie di Avellino, Perugia, Pordenone e Ascoli, superando le 250 presenze complessive tra serie cadetta e Serie C.

Con il suo arrivo, il Rimini si assicura un profilo di esperienza - recita la nota del club - , pronto a dare un contributo immediato al gruppo biancorosso.

Poi c'è il ritorno in biancorosso di Mattia Leoncini, centrocampista classe 2004. Dopo aver già vestito la maglia del Rimini nella stagione 2023/'24, Leoncini ha maturato successivamente nuove esperienze al Pisa e al Legnago Salus. Ora fa ritorno al “Romeo Neri” con la volontà di confermarsi e dare continuità al proprio percorso, mettendo le sue qualità al servizio del centrocampo biancorosso.

Infine ecco il difensore romano Andrea Petta, classe 2005. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha disputato il campionato Primavera 1 e la UEFA Youth League, Petta ha proseguito la propria giovane carriera nel Frosinone Primavera, accumulando ulteriore esperienza nel calcio giovanile di vertice, per poi far ritorno al club biancoceleste nel 2024.

Difensore centrale di piede sinistro, solido e affidabile in marcatura, è in grado di adattarsi anche sulla corsia mancina, garantendo duttilità e soluzioni alternative al reparto arretrato biancorosso.