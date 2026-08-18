Rimini Calcio, un "avversario" insidia i biancorossi per l'acquisizione del marchio storico

All'asta online presentate tre offerte

Il vecchio e storico marchio del Rimini Calcio va all'asta. Ma sono due i pretendenti: uno è la nuova società, l'altro ovviamente è ancora coperto da privacy. In sostanza sono state presentate tre offerte: la prima da 9400 euro, la seconda da 9500, la terza di 10.500. È evidente che la prima e la terza offerta siano del Rimini. A svelare le carte è la società biancorossa che in una nota scrive: "La Rimini Calcio comunica che nell’ambito del progetto di rilancio della storia del calcio riminese, ha inteso affrontare un ulteriore sacrificio economico partecipando all’asta telematica per aggiudicarsi la proprietà del vecchio marchio storico, finito nella procedura concorsuale relativa alla precedente proprietà. Pensavamo di essere soli ma abbiamo preso atto che c’è anche un altro pretendente. Faremo il possibile per riportare il marchio alla Rimini Calcio". La prima asta a luglio era andata deserta, la seconda ha visto scendere in campo la nuova proprietà, ma anche un avversario. Rilancerà ancora? La scadenza dell'asta telematica è prevista per domani (19 agosto) alle 12.