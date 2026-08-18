Tropical Coriano: arrivano due 2008, ipotesi 4-3-1-2

Il ds Guiducci alla ricerca di due attaccanti centrali

Il Tropical Coriano inserisce altre due pedine in rosa: sono 2008, il terzino destro riminese Cenci, lo scorso anno alla Sammaurese, è l'esterno offensivo di piede destro Cristian Turola, cresciuto nelle giovanili del Torino. Prende dunque forma la squadra ripescata in D: i tre under titolari dovrebbero essere Riccardi a sinistra, Cenci a destra in difesa, la mezzala Mancini a centrocampo. Il ds Guiducci cerca due attaccanti: Di Maio studia infatti un Tropical con il 4-3-1-2, al momento per l'attacco a due il tecnico ha a disposizione solo il 2006 Salicioni e il 2008 Tamagnini. Lazzari e Mini l'opzione per la trequarti. In entrata c'è anche un ulteriore difensore under. Poi forse andrà sfoltita la rosa, che con altri tre innesti raggiungerebbe quota 29 elementi. E non si esclude neppure l'arrivo di un nuovo attaccante esterno, a seconda delle opportunità di mercato.

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): PAZZINI - CENCI (2008), CEVOLI, Rossi, Riccardi (2006) - MANCINI (2007), ANTEZZA, MANUZZI - LAZZARI - X, X.

A disp.: PERICOLI (2006); X (terzino classe 2008), B.Brisku (2006), NASTASE, PASOLINI, TOSI, DELBIANCO (2006); ALVISI, CAPICCHIONI, DELLA BALDA (2007), BUGLI (2007); MINI (2006), CONTADINI, TUROLA (2008), FRATERNALI, ARLOTTI (2008); SALICIONI (2006), TAMAGNINI (2008).

All.: DI MAIO.