Rimini cambia le regole del turismo: vecchi alberghi potranno diventare condhotel e ostelli

Ma mancano ancora passaggi burocratici: il punto

A Rimini il vincolo alberghiero diventerà vincolo turistico, in modo tale da ampliare l'offerta ricettiva della città, permettendo la riqualificazione di vecchie strutture in residenze turistico-alberghiere, condhotel e ostelli, nonché forme di abitare condiviso come il co-housing e co-living. Nel primo caso abitazioni private indipendenti hanno alcuni spazi e servizi condivisi, come cucina e giardino, nel secondo caso invece sono spazi privati ridotti nell'ambito della condivisione degli altri ambienti.

Mancano però ancora dei passaggi burocratici. L'amministrazione comunale, in giunta, ha ripresentato variante urbanistica al Psc e al Rue. Per i 39 privati che avevano presentato osservazioni, sarà possibile contribuire con nuove osservazioni, oltre a quelle già recepite, tra il 26 agosto e il 25 settembre. Dopo l’adozione della giunta, seguiranno la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e poi le fasi di confronto con gli enti con l’espressione del parere motivato in sede di Comitato Urbanistico, infine l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.