Rimini, cambio in Questura: Todaro lascia e va a Ravenna

Ricoprirà il ruolo di Vicario del Questore

Giuseppe Todaro, dirigente della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Rimini, lascia la città per assumere il ruolo di Vicario del Questore a Ravenna. All’inizio della carriera di funzionario, dopo il corso di formazione, Todaro ha diretto la Sezione di Polizia Stradale di Lodi per poi essere trasferito a Rimini dove ha svolto servizio per più di dieci anni. Ha assunto diversi incarichi all’interno della Questura; ha diretto per otto anni l’ufficio Immigrazione per poi distaccarsi due anni ed essere trasferito nella città di Osimo a seguito di un nuovo incarico come Dirigente del Commissariato. Il ritorno a Rimini è stato caratterizzato dall’ incarico di un’altra mansione, quella di Capo di Gabinetto e Portavoce del Questore, e dopo aver raggiunto ottimi risultati, è stato promosso alla qualifica di 1° Dirigente della Polizia di Stato prendendosi in carico la divisione Polizia amministrativa e sociale. Nel corso degli anni ha maturato molta esperienza nei servizi di ordine pubblico tanto da essere individuato come responsabile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nella sede di Livigno, in provincia di Sondrio. "A lui va il ringraziamento del Questore e di tutto il personale per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati al servizio della comunità riminese ed i migliori auguri per la nuova esperienza lavorativa", scrive la Questura in una nota.