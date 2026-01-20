Rimini, camion resta incastrato nel sottopasso: intervengono i Vigili del Fuoco

L'episodio in via Costantinopoli

Incidente in via Costantinopoli, a Rimini, nel primo pomeriggio di oggi, 20 gennaio. Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso mentre procedeva in direzione mare. Il mezzo, probabilmente a causa di un’altezza non compatibile con il limite consentito, ha riportato ingenti danni nella parte superiore della cabina.

Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione del camion, operazioni che hanno permesso il successivo ripristino della circolazione. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per la gestione del traffico, inevitabilmente rallentato durante l’intervento.