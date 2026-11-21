Grande partecipazione Rimini cammina contro la violenza sulle donne: centinaia di persone in corteo

La manifestazione “È per te” ha attraversato il centro storico per testimoniare vicinanza alle vittime e ribadire l'impegno della comunità

Una grande partecipazione, con lacune centinaia di riminesi, ha dato avvio oggi pomeriggio a “È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne”. Il numeroso corteo ha attraversato il cuore della città per testimoniare vicinanza alle donne vittime di violenza e riaffermare il valore di una comunità che non resta indifferente. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS, con il sostegno di RivieraBanca, si inserisce nel cartellone di “Donne Coraggio!”, il programma di appuntamenti dedicato alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

Accanto alle istituzioni erano presenti il mondo del volontariato e del terzo settore, la Rete delle associazioni della Casa delle Donne, società sportive e squadre giovanili, associazioni del territorio e tante cittadine e tanti cittadini che hanno scelto di condividere un momento di riflessione, vicinanza e impegno civile. Ad accompagnare la camminata sono state le musiche di Colectivo 73, gruppo di musicisti latinoamericani, e di DadAfrica, scuola di danza africana. In piazza Cavour, momento conclusivo della camminata, i ragazzi e le ragazze di Alcantara Teatro hanno proposto alcune letture dedicate ai temi del rispetto, della libertà e del contrasto alla violenza di genere, seguite da un intervento della vicesindaca con delega alle Politiche di genere, Chiara Bellini.