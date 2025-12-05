Rimini, cane senza custodia minaccia ciclisti e pedoni sulla ciclabile: interviene la Polizia Locale

L'animale era già destinatario di ordinanza sindacale del marzo scorso e responsabile di precedenti episodi in cui aveva aggredito persone a morsi

La Polizia Locale di Rimini è intervenuta ieri (giovedì 4 dicembre) per recuperare un cane che era stato segnalato vagare liberamente sulla pista ciclabile del fiume Marecchia, mostrando comportamenti aggressivi nei confronti di ciclisti e podisti. L'animale, già destinatario di ordinanza sindacale del marzo scorso e responsabile di precedenti episodi in cui aveva aggredito persone a morsi, è stato recuperato dagli agenti della Polizia locale e condotto presso il canile municipale. L'ordinanza comunale prevede che i proprietari, per riottenere gli animali destinatari di provvedimenti di contenzione, debbano garantire il rispetto di specifiche misure di sicurezza, tra cui la custodia negli spazi privati, la chiusura dell’animale in uno spazio delimitato da un cancelletto chiuso e l'utilizzo di museruola e guinzaglio quando portati in luoghi pubblici. "L'operazione di recupero - spiegano da palazzo Garampi - si inserisce nell'ambito delle attività di tutela della sicurezza pubblica e della fruibilità degli spazi comuni. Il Comando di Polizia Locale continua a monitorare il territorio per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori".