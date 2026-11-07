Calcio Eccellenza girone B Rimini cannibale: in meno di un'ora poker al Medicina Fossatone (4-0), Zannoni show

Zannoni firma una doppietta, a segno anche Vitucci e Cicarevic

Rimini - Medicina Fossatone 4-0

RIMINI: (4-3-2-1): Roberto - Fabbri (25' st Moricoli), Nava, Magnanini, Carnesecchi (33' st Mwape)- Zannoni, De Angelis (18' st Pasquini), Nisi - Carlini (33' st Ciavatta) Cicarevic - Vitucci (18' st Piazze). A disp.: Pollini, Bellavista, Bertani, Maggioli. All.: Gadda.



MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Aversa - Zucchini (43' st Notaro), Mazza (13' st Giorgioni) Monti, Aloisi (27' st Zani)- Fini, Galassi - Rimini, Lanzoni (9' st Bernardi), Barbaro (9' st Valente)- Amaducci. A disp.: Maini, Cocchi, Dalmonte, Fridhi. All.: Assirelli.



ARBITRO: Simonetto di Sandona' di Piave

RETI: 9' pt Vitucci, 2' st e 7' st Zannoni, 13' st Cicarevic su rigore.

AMMONITI: Nisi, Fini, Aloisi, Valente

RIMINI Un Rimini "cannibale" conquista la quarta vittoria di fila, superando senza difficoltà il Medicina Fossatone. Biancorossi subito avanti, alla terza occasione al 9' arriva il gol di Vitucci, schierato titolare, con Piazze in panchina per ragioni di turnover: l'attaccante supera il portiere in uscita, dopo una pregevole combinazione tra De Angelis e Cicarevic. Il Rimini è padrone del campo, concede alla squadra ospite solo una punizione dalla lunga distanza di Lanzoni, che termina alta. Al 26' Cicarevic di testa chiama Aversa alla parata. Il portiere è decisivo al 33' con un doppio intervento sui tentativi di Zannoni e Cicarevic. Al 41' Zannoni non sfrutta un cross di Carnesecchi, mettendo a lato di piatto. Ma il gol arriva a inizio ripresa con lo scatenato Zannoni che di testa sfrutta una punizione. Passano cinque minuti e al 52' Zannoni fa doppietta sfruttando l'azione manovrata tra Vitucci e Cicarevic. La grandinata sul povero Medicina non si ferma: al 58' Nisi guadagna il rigore del poker, trasformato da Cicarevic. A questo punto i biancorossi gestiscono, rischiando solo al 79' su un tiro a fil di palo. Per il resto sono occasioni biancorosse, con Aversa bravo in un paio di circostanze, e un colpo di testa a lato di Zannoni.