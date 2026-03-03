Rimini, cantiere Hera tra via Bassi e via Pascoli: ecco come cambia il traffico

La rotatoria Bassi-Pascoli chiuderà totalmente fino al 21 marzo, con deviazioni su via Tripoli e via Flaminia

Al via da lunedì 9 marzo i lavori per la realizzazione della “Dorsale Sud Rimini – Completamento interventi 1° e 2° stralcio”, un’opera inserita nel quadro delle infrastrutture strategiche del Comune di Rimini per la sicurezza idraulica del territorio. Il presente intervento è finalizzato al completamento del collettore fognario “Dorsale Sud”, importante linea dorsale fognaria di recente realizzazione che si sviluppa lungo l’asse viario costituito da via Giovanni Maria Giuliani, via Ugo Bassi e via Roma, fino all’immissione nell’impianto di sollevamento denominato 3B, ubicato in piazzale Decio Mercanti, che convoglia le acque reflue fino al sistema depurativo di S. Giustina.

Nel dettaglio, l'intervento prevede la realizzazione di nuovi collegamenti fognari presso l’intersezione tra via Ugo Bassi e via Pascoli, la via Deledda e via Bergalli, che consentiranno di incrementare la portata di acque reflue a depurazione. Le attività di cantiere, dirette da Hera-tech (società di ingegneria del Gruppo Hera), inizieranno con la predisposizione dei collegamenti fognari presso l’intersezione tra via Ugo Bassi e via Pascoli.

A seguire, le operazioni interesseranno le vie Deledda e Bergalli per la posa di un nuovo tratto di fognatura mista. Queste opere risultano determinanti per il potenziamento della resilienza della rete fognaria urbana e per una gestione ottimizzata dei reflui nel quadrante sud della città.

Dettagli sulla chiusura della rotatoria: modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà disposta la chiusura totale al traffico veicolare della rotatoria posta tra le vie Ugo Bassi e Pascoli nel periodo compreso dal 9 marzo 2026 al 21 marzo 2026.

Nel dettaglio i veicoli che vengono dal centro e transitano su via Ugo Bassi in direzione Riccione , dovranno obbligatoriamente svoltare a destra su via Pascoli, dirigendosi verso monte. Al contrario, chi percorre via Ugo Bassi provenendo da sud verso il centro città non potrà svoltare in direzione monte ma potrà sempre procedere dritto verso il centro, oppure svoltare a destra verso il mare. Per chi proviene dal mare, è consentita solo la svolta a destra verso il centro. Infine, per i veicoli che arrivano da monte verso mare, è prevista una chiusura totale, con deviazione segnalata al semaforo posto all’incrocio precedente, tra via Pascoli e via Lagomaggio.

Su via Pascoli, nel tratto compreso tra viale Ugo Bassi e via Giacosa, verrà istituito un senso unico di marcia temporaneo con direzione mare-monte. Per facilitare il raggiungimento della zona sud, si consiglia di utilizzare via Tripoli e via Flaminia per chi è diretto verso Ancona. Si ricorda che, in tutta l'area di avvicinamento al cantiere, in particolare su viale Ugo Bassi e viale Giuliani, è stato imposto un limite di velocità ridotto a 30 km/h e un divieto di sorpasso, per garantire la sicurezza di tutti. L’area sarà presidiata da una pattuglia della Polizia Locale, soprattutto per i primi giorni di insediamento del cantiere per l’assistenza alla viabilità.