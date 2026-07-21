Rimini capitale del basket con Estathé Faceoff 2026

Il playground del Moab Court ospita il debutto del torneo estivo uno contro uno della LBA: in campo atleti, ospiti e appassionati per una giornata di sport e spettacolo

È la settimana di “Estathé® LBA Faceoff 2026”, il primo torneo 1v1 estivo organizzato da LBA che domenica 26 calamiterà l’attenzione sul playground MOAB Court del Parco Del Mare a Rimini.

L’EVENTO

Si giocherà in continuità, dalle 10 del mattino alle 10 di sera, per eleggere i campioni del tabellone maschile e femminile. Alla presenza di Andrea Bargnani, Gianluca Gazzoli e tanti altri ospiti che nel corso della giornata sfileranno sul campetto più famoso del lungomare di Rimini. L'evento sarà condotto da Lorenzo Pinciroli, frontman di DA MOVE e founder di Court MLN, affiancato da DJ Pale, che da anni accompagna gli eventi LBA con il suo deejay set. A completare il programma, altri momenti di intrattenimento che saranno svelati nei prossimi giorni.

IN PALIO

Le sfide incoroneranno due campioni, che si aggiudicheranno un premio speciale: un posto nelle squadre dello Showtime Game LBA 2027, l’evento che riunisce giocatori, celebrità, influencer e creator durante la Final Eight del febbraio 2027. I vincitori vivranno un weekend a Torino con ospitalità completa, assisteranno alle sfide decisive per la Coppa Italia e potranno scendere in campo all’Inalpi Arena accanto ai protagonisti dello Showtime Game.

I MEDIA

Sarà presente Sky Sport, con i collegamenti da Rimini per Sky Sport 24, curati da Gaia Accoto e Giulia Cicchinè, e gli interventi di Chicca Macchi e Matteo Soragna. Nel corso della giornata i talent di Sky saranno impegnati anche sul campo, in mini-clinic riservati ai partecipanti più giovani dell’evento. Che potranno giovarsi dei consigli di Matteo Soragna, argento olimpico e bronzo europeo con la Nazionale ed uno scudetto con Treviso, e Chicca Macchi, nove scudetti e due medaglie in azzurro.

MICHELE LARI - Assessore Sport e Cultura Comune di Rimini

“Siamo felici che LBA abbia scelto Rimini per il suo primo torneo estivo uno contro uno: una formula spettacolare, capace di esaltare l’anima più adrenalinica e competitiva del basket e di portare in una dimensione agonistica le sfide sotto canestro che da sempre infiammano i campetti di quartiere e appartengono all’identità di Rimini, città profondamente legata alla pallacanestro. Non poteva esserci luogo più adatto del MOAB Court del Parco del Mare, un playground diventato un punto di riferimento per giovani, sportivi e per chiunque abbia voglia di mettersi alla prova, in una cornice unica a pochi passi dal mare”.

FABRIZIO GAVELLI - Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia

“Siamo felici di affiancare la Lega Basket Serie A nella prima edizione di Estathé® LBA Faceoff 2026. Una nuova sfida, che incarna lo spirito più autentico del basket vissuto in piazza: immediato, coinvolgente, divertente, che arriva in un anno particolarmente importante per il brand Estathé segnato dall’ingresso in un nuovo segmento di mercato, con Estathé Sport, la nostra prima bevanda pensata per i giovani sportivi”.

ANDREA BARGNANI – LBA Executive Advisor

”L’Estathé 1v1 Faceoff è un progetto con il quale LBA dimostra il desiderio di dare continuità alla sua attività oltre i mesi classici della stagione di campionato. Da un’idea nata con Gianluca Gazzoli, portiamo ragazzi e ragazze a giocare su uno dei playground più storici e frequentati d’Italia, quello realizzato sul lungomare di Rimini. Una location ideale per dare massima visibilità ad un evento fatto di adrenalina pura, sfide continue di uno contro uno, intercettando quello che è il nuovo trend del momento. Per eleggere in una unica giornata di gara i due campioni. Che ospiteremo a Torino, assegnando loro una maglia per far parte del roster dello Showtime Game LBA. Una formula accattivante che ci ha permesso di avere al nostro fianco un partner di assoluto prestigio come il Gruppo Ferrero, title sponsor dell’evento col brand Estathé. E la altrettanto importante partecipazione di partner di LBA, tra i quali quello istituzionale del Comune di Rimini. Vi aspetto tutti al Moab Court, domenica 26 luglio”.